Ex Savam di Altare, la società "Città del Vetro" disponibile ad effettuare i lavori di demolizione e messa in sicurezza

Nuovi sviluppi sul caso ex Savam di Altare: la società "Città del Vetro Srl" si è resa disponibile ad effettuare la demolizione, nonché i lavori di messa in sicurezza. La risposta a quanto trasmesso dal comune valbormidese è pervenuta lo scorso 9 febbraio.

Alla fine del mese di gennaio il comune aveva trasmesso alla proprietà delle aree una comunicazione per richiedere un urgente ragguaglio in merito al compendio, dato che fino a quel momento, non era stata presentata alcuna istanza da parte della stessa società alla Soprintendenza per poter intervenire sugli immobili vincolati.

Alla comunicazione era stata allegata anche la convenzione di ricerca effettuata dall’Università di Genova. Lo studio aveva fatto emergere i punti più critici: il forno "San Rosso" che necessita la messa in sicurezza mirata e il forno "Oscar" per il quale era stata suggerita la demolizione parziale o totale.

Nella risposta della società "Città del Vetro" emerge che "sono in fase di compimento le rilevazioni di cantiere necessarie per presentare, entro 30 giorni, alla Soprintendenza, la domanda di autorizzazione ex art. 21 del D.Lgs 42/2004 con gli elaborati a corredo".