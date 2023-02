"Albenga Passato e Presente": il 18 febbraio presentazione del libro "Pigato-l'oro dei vigneti nel Ponente Ligure"

La Fondazione G. M. Oddi per la rassegna “Albenga Passato e Presente” propone Sabato 18 febbraio 2023 la presentazione del libro di Flavio Maurizio “Pigato-l'oro dei vigneti nel Ponente Ligure”, Edizioni Del Delfino Moro.

L'autore, dopo una ricerca storica dedicata al nome 'Pigato', delinea la crescita di un vino inizialmente prodotto in modeste quantità per un consumo familiare, diventato in campo enologico il simbolo della piana albenganese.

Flavio Maurizio racconta con viva partecipazione la continua ascesa di un prodotto che col passare degli anni ha conquistato i mercati d'Italia e d'Europa, apprezzato dai più raffinati intenditori, da rinomati chef, richiesto da illustri personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura e della vita sociale in genere.

Un vero e proprio “viaggio tra storia, passione e commercio” del Pigato che l'Autore sente come una sua creatura e che ha contribuito a ottenere l'ambita denominazione DOC. E' previsto l'intervento di Gerry Delfino che traccerà il percorso storico del “Pigato” dalle epoche passate sino all'oggi. Coordina l'evento Mario Moscardini.

La presentazione a ingresso gratuito, avrà inizio nella sala San Carlo in via Roma 58 alle ore 17 e si concluderà con una degustazione di vino Pigato offerto da Cantine Calleri e Vecchia Cantina. Rinfresco offerto dalla Fondazione G. M. Oddi.