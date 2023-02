San Valentino a Savona: premiati i vincitori del contest #loveinthecity delle vetrine a tema

Si è svolta quest'oggi la premiazione del contest #loveinthecity delle vetrine a tema di San Valentino, coordinato da Ascom Confcommercio Savona in collaborazione con il Comune di Savona.

Tanti i partecipanti a questa seconda edizione. Le vetrine premiate sono state: prima classificata, Articioc in Via Aonzo, seconda drogheria U Spessia in via Collodi e terza boutique Manoel di via Paleocapa. I premi: una Smartbox offerta da La Feltrinelli, secondo e terzo premio "un museo per due" doppia entrata gratuita nella Pinacoteca Civica della città.

"Siamo convinti che anche piccole iniziative come questa possano essere un momento di condivisione e un modo per rendere più accogliente la nostra città. Questa è la strada da percorrere per far conoscere le attività di alta qualità presenti a Savona" sostiene Laura Chiara, presidente Ascom Confcommercio Savona.