Una giornata con la Guardia Costiera di Savona per gli studenti dell’ASD Asinolla (FOTO)

Questa mattina la Guardia Costiera di Savona ha aperto le porte agli studenti della scuola parentale ASD Asinolla. 36, tra bambini e ragazzi, hanno vissuto per un giorno la realtà della Guardia Costiera.

La mattinata è iniziata alle 09.30 con il saluto del Comandante in II della Capitaneria, C.F. (CP) Sebastiano Carta, successivamente gli studenti suddivisi in gruppi hanno visitato la Sala Operativa, gli uffici e le motovedette. Durante la visita sono stati illustrati i principali compiti delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e le molteplici attività rivolte alla salvaguardia della vita umana in mare e alla tutela ambientale. Particolare risalto è stato dato alle norme di sicurezza e ai comportamenti virtuosi da tenere in mare e a bordo delle navi.

Gli studenti hanno inoltre familiarizzato con i dispositivi di sicurezza presenti a bordo delle navi, hanno appreso come indossare correttamente le cinture di salvataggio e utilizzare correttamente le dotazioni.

La giornata si è conclusa con una escursione all’interno dello specchio acqueo portuale di Savona a cura della Lega Navale Italiana (Sez. di Savona), anch’essa sempre in prima fila nel promuovere, in particolare fra i giovani, l'amore per il mare e lo spirito marinaro. L'entusiasmo e l'attenzione dei bambini e ragazzi dovuta alla varietà dell'attività svolta fanno si che le nozioni apprese in questa giornata saranno importanti per fruire della risorse del mare in maniera corretta e consapevole.

Le Capitanerie di Porto – Guardia Costiera per ampiezza e varietà dei compiti istituzionali svolti, rappresentano un punto di riferimento per tutte le attività marittime di competenza statale e iniziative come quella odierna hanno lo scopo di consolidare il rapporto di dialogo con "l'utenza del mare" trasmettendo alle nuove generazioni la cultura del mare.