Albenga, voleva lanciarsi nel vuoto dal terrazzo della propria abitazione: donna salvata dai carabinieri

Si era chiusa in casa minacciando di buttarsi dal terrazzo della propria abitazione, dopo aver scavalcato la ringhiera, rimanendo sospesa nel vuoto ad un'altezza di circa 6 metri da terra.

I fatti sono accaduti lunedì pomeriggio. L'allarme è stato lanciato dai vicini della donna, una 57enne, che vedendola in pericolo, hanno immediatamente chiamato il 112 e posizionato a terra, in corrispondenza del terrazzo, un materasso al fine di attutire un'eventuale caduta.

Sul posto, poco dopo l'allarme, sono intervenuti i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia carabinieri di Albenga che, fortunatamente, si trovavano già in zona impegnati nell'attività perlustrativa di controllo del territorio.

Sin dai primi attimi i militari si sono resi conto che la situazione era grave e che non c’era tempo da perdere. La donna infatti, era visibilmente agitata e fuori di sé: urlava di voler essere lasciata in pace, di non voler l’aiuto di nessuno, abbandonando pericolosamente, e a più riprese, la presa della ringhiera con una delle mani.

Non potendo attendere oltre l’arrivo dei vigili del fuoco e non riuscendo ad accedere nell'appartamento dalla porta d’ingresso perché chiusa a chiave dalla donna dall'interno, i carabinieri hanno deciso di accedere al tetto della palazzina, passando dall'alloggio dei uno dei vicini, camminando sulle tegole fino ad arrivare in corrispondenza del terrazzo dove si trovava la donna.

I carabinieri sono ben consapevoli che in questi casi è fondamentale instaurare un dialogo con la persona, farla parlare e tenerla impegnata: così, mentre uno dei due militari ha iniziato a farle delle domande per calmarla ed ottenere la sua fiducia, il collega, in posizione defilata, ha trovato il modo di calarsi dal tetto e di raggiungere il terrazzo alle sue spalle.

Durante la conversazione, tuttavia, è accaduto un fatto che ha costretto i militari ad intervenire energicamente rompendo gli indugi: ancora una volta, infatti, la donna si è sporta pericolosamente nel vuoto lasciando con una mano la precaria presa sulla ringhiera. A questo punto il militare che già si trovava sul terrazzo è riuscito con un gesto repentino ad afferrarla saldamente, mentre l’altro carabiniere, saltando dal tetto sul terrazzo, è subito intervenuto in aiuto del collega. Insieme i carabinieri sono riusciti a sollevare di peso la donna, facendole scavalcare la ringhiera e riuscendo a riportandola in sicurezza sul terrazzo.

Sul posto è poi giunta un’ambulanza che trasportava la donna presso il pronto soccorso dell’ospedale di Pietra Ligure. Solo la risolutezza e determinazione dei carabinieri intervenuti è valsa a salvare la vita della donna che, in passato, non aveva mai compiuto simili gesti, ma che soffre di depressione.