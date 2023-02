Scontro auto-moto ad Albisola: giovane in codice rosso al Santa Corona con elisoccorso

La macchina dei soccorsi nel primissimo pomeriggio di oggi, alle 13.50, si è messa in moto per un incidente ad Albisola Superiore.

Secondo quanto riferito, si tratta di uno scontro tra una moto e un’automobile in via Riccardo Poggi. Ad avere la peggio il giovane centauro che ha riportato fratture multiple e per questo, dopo le prime cure dei sanitari del 118, è stato trasportato con l’elisoccorso Drago all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso. Il ferito, fortunatamente, non è in pericolo di vita.

Sul posto, i militi della Croce Verde di Albisola con un’ambulanza, i Vigili del fuoco di Savona, l’elisoccorso e i sanitari del 118 con l’automedica.