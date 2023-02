Vado, lutto per la scomparsa di Albina Chiappe, la staffetta partigiana Marisa

Vado piange la scomparsa all'età di 98 anni di Albina Chiappe, la staffetta partigiana Marisa.

Sorella del compianto Luigi, partigiano Otto, ucciso a Calice Ligure il 5 aprile del 1945.

"La Sezione Anpi di Vado Ligure partecipa al dolore della famiglia Guastamacchia per la perdita della cara Albina Chiappe, (staffetta partigiana Marisa), sorella del compianto Luigi (Partigiano Otto). Un grandissimo abbraccio ai figli Gino, Guido, Anna e Marina. Grazie Albina per la lotta che hai combattuto per tutti noi - dicono dalla sezione Anpi di Vado Ligure - Il funerale verrà celebrato giovedì 16 febbraio alle ore 15.00 nella chiesa di S. G. Battista di Vado Ligure. Invitiamo tutti gli antifascisti a partecipare, per rendere onore e ringraziare ancora una volta Albina. (staffetta partigiana Marisa)".

"A Luigi Guastamacchia, la Segreteria provinciale dell'ANPI di Savona esprime i propri sentimenti di vicinanza per il lutto che ha colpito lui e la famiglia di sua sorella. Come è già stato detto, se nè andato un altro pezzo della Storia del Paese. Anche in sua memoria continueremo a difendere i valori e i principi della Resistenza antifascista e della Costituzione" il messaggio di cordoglio della segreteria ANPI di Savona.