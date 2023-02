Celle, via al contest del cuore: pubblicando una foto dalla postazione spazi a diversi premi

Una postazione selfie illuminata posizionata in piazza Sisto IV con il contest fotografico iniziativa dell'assessorato al turismo e commercio del Comune di Celle Ligure.

È stata proposta una collaborazione con la parte imprenditoriale di Celle e tutti fra commercianti, ristoratori, gestori bagni Marini e albergatori si sono attivati per promuovere e sponsorizzare con premi la gara che premierà le foto che riceveranno più consensi sulle due pagine social FB e Instagram “ cellefuoridalcomune”.

Il concorso partito lunedì 13 febbraio avrà scadenza il 23 febbraio.

I premi sono molteplici e variano da:

1) soggiorno al Hotel San Michele

2) un gioiello

3) una serata per due in diversi ristoranti di Celle.

4) buoni per i fine settimana in spiaggia

5) buoni sconto da poter utilizzare nelle attività commerciali della nostra meravigliosa Celle Ligure.

"Come si partecipa? Basta semplicemente immortalarsi usando la postazione come cornice taggando @cellefuoridalcomune e utilizzare #loveincelleligure. Le foto con più like vinceranno uno dei premi in palio" spiegano.

La lista delle attività coinvolte e i premi:

1) Hotel San Michele Soggiorno di 2 notti x 2 persone

2) II Corallo Girocollo e Bracciale My Love

3) Ristorante Mosè Cena x 2

4) Bagni Ellida 1 Giornata al mare x 2 persone

5) Ceramiche il Tondo Servizio Caffè Tete a Tete

6) Ceramiche Arbanella Art Servizio Colazione x 2

7) Promumeria Venere 1 Profumatore Ambiente

8) Traumfabrik 3 Stampe D'Arte firmate e 1 Calendario illustrato

9) Bistronomia 1 Voucher valore Euro 50

10) Basso sera Pizza bevanda e dolce romantico x 2

11) Ristorante Partenope Pizza bevanda dolce e caffè x2

12) Trattoria Bollicine Pranzo offerto x 2 persone

13) Mille Volte Farinata pizza e birra artigianale x 2persone

14) Acqua e Sale Bistrot Sconto 20% valido x 4 persone

15) Roxy Bar Magico Apericena x 2

16) Gipsy Queen Aperitivo x2

17) 'A Battigia 1 Bottiglia Kettmeir Brut

18) Tuti Fruti 1 Crepes e 1 Frullato

19) 1 Giardini di Marzo 1 Voucher valore Euro 10

20) Gino Gastronomia 2 Bottiglie Olio Ligure Frantoio Morro

21) Sapori e Tradizioni 1 Voucher valore euro 30

22) Carrefour via Poggi 5 Buoni spesa sconto 10%

23) Carrefour via Arecco 5 Buoni spesa sconto 10%

24) Pescheria Nello 1 Vaso Acciughe salate da 1 KG.

25) Lucia Hair Fashion 1 Voucher Piega+Trattamento Idratante

26) Daniela Hair studio Tratt. Botox-Laminazione-Ricostruzione Shirodara +Taglio x lui

27) Bijoux centro estetico 1 Voucher trattamento estetico

28) Island 1 Buono sconto del 20%

29) La Coccinella 1 Voucher valore euro 50

30) Boutique La Boa 1 sciarpa donna

31) Sotto Sotto 1 Voucher valore Euro 50

32) Moda Sport 1 Voucher valore euro 50

33) SA.RE boutique 1 Voucher valore euro 50

34) Nuvole di Carla 1 Voucher valore euro 50