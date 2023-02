Loano si prepara ad accogliere il primo Festival Internazionale: danza, canto e musica a sostegno di una nobile causa

Loano si avvicina a gran velocità al primo Festival Internazionale di Loano (FIL): lunedì scorso, infatti, la rassegna è stata presentata a tutte le categorie imprenditoriali nel corso di una serata tenutasi presso la sala consiliare del Comune alla presenza del sindaco Luca Lettieri e di altri rappresentanti dell'amministrazione comunale. L'evento è stato ideato dalla consigliera Linda Elisa Baracco con lo scopo di raccogliere fondi per l'associazione Runners for Autism, che si dedica a sostenere le persone con autismo.

Il FIL mira a portare una ventata di novità nella città, mettendo in luce giovani talenti della musica e della danza affiancati da professionisti. Il concorso di danza si svolgerà il 22 aprile 2023, mentre la selezione per il canto avrà luogo il 23 aprile 2023, entrambi presso il Palasport Garassini Loano.

Ma il momento clou del festival è previsto per il 7 e 8 luglio 2023, quando si terrà il Gran Galà Live in Piazza Italia a Loano. La splendida presentatrice Elena Ballerini, volto noto della TV, e l'attore Mario Mesiano accompagneranno i 20 scelti tra i partecipanti del concorso di danza e canto. Inoltre, saranno presenti ospiti e giudici di fama internazionale, che contribuiranno a rendere l'evento indimenticabile.

L'evento sarà accompagnato dalla FIL LIVE BAND, che garantirà un'esperienza musicale coinvolgente per tutti i partecipanti. Per maggiori informazioni sul festival e per l'acquisto dei biglietti, si consiglia di visitare il sito web festivalinternazionaleloano.it.