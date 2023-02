Cagnolini salvati dal traffico illecito: in poche ore esaurite le candidature per le adozioni

Le domande di adozione sono state chiuse, infatti sono state superate di gran lunga le richieste rispetto al numero dei cagnolini adottabili.

Sono molteplici i cittadini che si sono attivati contattando i centralini della Federazione Ambulanze Veterinarie Italia Savona per dare una casa ai piccoli cani che martedì scorso sono stati trovati da una pattuglia della Polizia Stradale di Savona, vicino ad un'area di servizio dell'autostrada A10 all'altezza del capoluogo di provincia.

I cuccioli attualmente non sono ancora stati adottati ufficialmente e sarà la Procura della Repubblica del Tribunale di Savona, ufficio del Pubblico Ministero Chiara Venturi, a disporle.

"Attenzione comunichiamo che le richieste di adozione dei cuccioli sequestrati sono chiuse. I cuccioli devono terminare il protocollo sanitario e giuridico, quindi le richieste già pervenute saranno valutate dalle autorità competenti. Chiediamo di non chiamare più i numeri di emergenza Avi o altri indicati nei post non autorizzati in quanto abbiamo il centralino intasaton e non riusciamo a rispondere alle chiamate di soccorso. AVI è solo custode giudiziario e non ha potere decisionale sulle adozioni che sono esclusivamente indicate dalla Procura della Repubblica Ricordiamo a tutti quelli che rimarranno delusi che, comunque, i canili sono a disposizione per presentare i loro splendidi cuccioli" il messaggio che sta circolando sui social da parte della Federazione Ambulanze Veterinarie Italia.

LA VICENDA

I poliziotti hanno così fermato un traffico illecito di animali da compagnia provenienti dalla Slovacchia e diretti in Spagna. L'auto, sulla quale viaggiavano padre e figlio di nazionalità slovacca, trasportava 41 cuccioli di cani di diverse razze, tra cui Bassotti tedeschi, Barboncini, Carlini, Golden retriever, Chow chow, Maltesi, Cavalier King Charles spaniel, Yorkshire e Shiba.

I cuccioli erano troppo giovani e non possedevano le certificazioni sanitarie necessarie per la commercializzazione. Gli agenti della Sottosezione di Carcare hanno subito notato che il trasporto dei cuccioli era stato effettuato in condizioni di criticità, poiché gli animali erano stati stipati in spazi ristretti e viaggiavano da molte ore.

Dopo una visita dei veterinari della ASL Savonese, i cuccioli sono stati sequestrati e affidati ad un ente specializzato per ulteriori controlli sanitari e la verifica della documentazione comprovante la provenienza.

Il Comandante della Sottosezione di Carcare ha coordinato le attività di recupero e la gestione dei cuccioli, svolgendo una meticolosa verifica della documentazione che accompagnava gli animali e riscontrando alcune incongruenze che sono attualmente al vaglio dell'Autorità Giudiziaria.

Sia il conducente che il passeggero dell'auto utilizzata per il trasporto sono stati sanzionati per altri illeciti di natura amministrativa riguardanti le modalità di trasporto di animali. Presso il centro individuato per l'affidamento, i cuccioli hanno ricevuto cibo e cure da parte dei volontari e degli agenti della Polizia Stradale.