Traffico illecito di animali: la Polstrada di Savona salva 41 cagnolini stipati in un'auto (FOTO)

Una pattuglia della Polizia Stradale di Savona, vicino ad un'area di servizio dell'autostrada A10 all'altezza del capoluogo di provincia, ha fermato un traffico illecito di animali da compagnia provenienti dalla Slovacchia e diretti in Spagna.

L'auto, sulla quale viaggiavano padre e figlio di nazionalità slovacca, trasportava 41 cuccioli di cani di diverse razze, tra cui Bassotti tedeschi, Barboncini, Carlini, Golden retriever, Chow chow, Maltesi, Cavalier King Charles spaniel, Yorkshire e Shiba. I cuccioli erano troppo giovani e non possedevano le certificazioni sanitarie necessarie per la commercializzazione.

Gli agenti della Sottosezione di Carcare hanno subito notato che il trasporto dei cuccioli era stato effettuato in condizioni di criticità, poiché gli animali erano stati stipati in spazi ristretti e viaggiavano da molte ore. Dopo una visita dei veterinari della ASL Savonese, i cuccioli sono stati sequestrati e affidati ad un ente specializzato per ulteriori controlli sanitari e la verifica della documentazione comprovante la provenienza.

Il Comandante della Sottosezione di Carcare ha coordinato le attività di recupero e la gestione dei cuccioli, svolgendo una meticolosa verifica della documentazione che accompagnava gli animali e riscontrando alcune incongruenze che sono attualmente al vaglio dell'Autorità Giudiziaria. Sia il conducente che il passeggero dell'auto utilizzata per il trasporto sono stati sanzionati per altri illeciti di natura amministrativa riguardanti le modalità di trasporto di animali.

Presso il centro individuato per l'affidamento, i cuccioli hanno ricevuto cibo e cure da parte dei volontari e degli agenti della Polizia Stradale. L'auspicio è che persone amanti degli animali si presentino con la volontà di adottare questi splendidi cuccioli.