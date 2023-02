Liguria sotto assedio: in aumento le truffe delle finte escort. 40enne di Savona derubato e malmenato

Una trasferta da incubo: non ci sono altre parole per descrivere la disavventura occorsa a un 40enne di Savona, partito "dalla Liguria con amore" e tornato "dalla Lombardia con dolore". Adescato da una presunta escort conosciuta online, l'uomo si è spinto fino a Varedo, in provincia di Monza e Brianza, solleticato dalla prospettiva di un incontro a luci rosse. Peccato che, dietro le promesse di massaggi hot e sesso a pagamento, si celasse ben altro, come si è immediatamente reso conto il savonese quando ha realizzato che la donna davanti a lui non aveva nulla a che vedere con la foto dell’annuncio vista su internet.

Un inconveniente che si sarebbe potuto evitare se l'uomo avesse prestato attenzione al momento di cercare un appuntamento su internet.

Allarmato, l'uomo ha subito protestato, nella speranza di chiarire questo "equivoco". Ma ovviamente non si trattava di un equivoco, bensì di un vero e proprio tentativo di rapina. Ed è qui che è cominciato il calvario per la vittima. Di fronte alle resistenze del savonese, la donna, in seguito identificata come una tossicodipendente nota alle forze dell'ordine per problemi di droga, lo ha aggredito ed è stata presto raggiunta da un complice, che ha prima infranto un vetro dell'auto e si è poi unito alle percosse.

Terminato il pestaggio, i due si sono allontanati con la refurtiva, abbandonando a se stesso l'uomo, poi ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano con venti giorni di prognosi per trauma cranico.

La disavventura del savonese serve da monito a quanti si rivolgono alla Rete per appuntamenti a pagamento, andando incontro al rischio non solo di rapine, ma anche di ricatti, come i clienti facoltosi di un giro di ragazze "gestite" da una 20enne arrestata questo ottobre a Genova con le accuse di estorsione e sfruttamento.

Grazie alle recensioni online, non solo ci si può orientare nella scelta di chi frequentare a seconda dei propri interessi e delle proprie preferenze, ma è anche possibile avere la certezza che chi scrive è effettivamente chi afferma di essere, evitando di incappare in brutti incontri, talvolta con conseguenze anche gravi.