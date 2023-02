Beccato in flagrante a cedere 2 etti di hashish, tenta la fuga lungo la ferrovia: 30enne arrestato

Spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Sono queste le accuse con cui è stato arrestato dalla Polizia locale di Ceriale nella giornata di ieri (17 febbraio, ndr) un cittadino marocchino nato nel 1992 di nome S. O., in Italia senza fissa dimora.

Il trentenne è stato beccato in flagrante dagli agenti, impegnati tra il territorio comunale cerialese e quello albenganese in un controllo del territorio specifico per contrastare proprio reati legati alla droga, mentre stava cedendo 200 grammi di hashish a un giovane.

Accortosi di essere finito nelle mire degli agenti, l'uomo insieme a un complice, ha tentato di fuggire lungo i binari della ferrovia Genova-Ventimiglia percorrendo diverse centinaia di metri sui binari e costringendo la polizia a bloccare la circolazione ferroviaria, oltre a chiamare l'ausilio di rinforzi.

Durante la fuga, il cittadino straniero ha tentato di liberarsi dell'altro stupefacente di cui era fornito. La sacca all'interno del quale si trovava però è stata intercettata dagli agenti che hanno recuperato un altro chilo di droga.

L'uomo è stato quindi condotto nel carcere di Imperia e stamani il Tribunale di Savona ha convalidato l'arresto.