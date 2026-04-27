Borghetto S. Spirito, tentata rapina in edicola: indagini in corso

Tentata rapina nel pomeriggio di oggi in un’edicola di Borghetto Santo Spirito, lungo la via Aurelia, all’altezza di corso Europa, intorno alle 17.30.

Secondo le prime ricostruzioni, il rapinatore avrebbe tentato di colpire l’esercente con un oggetto contundente: la vittima ha reagito - riportando ferite lievi - mettendo in fuga l’aggressore.

Sul posto è intervenuta la pubblica assistenza Pietra Soccorso. Indagini in corso da parte dei carabinieri, con il supporto della polizia locale.

"A nome mio personale e di tutta l’amministrazione comunale, esprimo solidarietà e vicinanza a Massimo, storico edicolante di Corso Europa, per il meschino tentativo di rapina che ha dovuto, incredibilmente, subire nel pomeriggio odierno - ha dichiarato il sindaco Giancarlo Canepa attraverso la pagina Facebook istituzionale del Comune - Mi sono voluto sincerare personalmente delle sue condizioni di salute. Per fortuna non ha subito gravi conseguenze ma è, comprensibilmente, molto scosso per l’accaduto. Domattina mi recherò personalmente presso la sua edicola per testimoniargli tutta la nostra vicinanza. Sono sicuro che le Forze dell’Ordine assicureranno alla giustizia il responsabile del grave e sconsiderato gesto. Nessuna tolleranza nei confronti di chi ha messo in atto un atto così vile nei confronti di una persona seria e ben voluta da tutti come Massimo".