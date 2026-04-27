Laigueglia, morta la donna francese investita da una moto in via Roma

È morta la donna investita da una moto lo scorso 22 aprile a Laigueglia, in via Roma. Stava attraversando la strada con il marito, intorno alle 21, quando è stata travolta dal mezzo.

Le sue condizioni, fin da subito apparse gravi, avevano richiesto l’intervento dell’automedica del 118 e di due ambulanze, della Croce Bianca e della Croce Rossa di Alassio.

La donna, J.L., francese del 1962, era stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Corona: in coma a causa di un grave trauma cranico, non ce l'ha fatta.

Anche il marito era rimasto coinvolto nell’incidente ed era stato portato al Santa Corona, ma senza riportare ferite gravi.

La Procura di Savona (PM Chiara Venturi) ha aperto un fascicolo per fare piena luce sull'accaduto.