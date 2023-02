Borgio Verezzi saluta commossa l'ex sindaco Enrico Rembado: gremita la chiesa di San Pietro (FOTO)

In una chiesa parrocchiale di San Pietro gremita, Borgio Verezzi ha dato l'ultimo saluto all'ex sindaco Enrico Rembado scomparso nei giorni scorsi all'età di 85 anni.

Una figura storica del paese, con all'attivo 26 anni da sindaco, ma soprattutto ideatore del Festival Teatrale che ogni anno si tiene in piazza Sant'Agostino a Verezzi: un'avventura iniziata nel 1967 e che lo ha visto per ben 36 edizioni nel ruolo di direttore artistico. Sotto la sua lungimirante e appassionata direzione, sul palco verezzino si sono esibiti grandi nomi del teatro italiano e internazionale: da Paola Borboni a Ernesto Calindri, passando per Giorgio Albertazzi e Gigi Proietti, ma non solo.

A rendere omaggio a Rembado, ricordato come un gran signore, un gentiluomo dal cuore buono e generoso, quest'oggi erano in tanti: gente comune e volti noti della politica di oggi e di ieri, uniti nel cordoglio.

"Grazie a questa piccola città che lui ha tanto amato, grazie di essere venuti e grazie di averlo pensato" ha detto la figlia.

Le esequie sono state officiate da Don Carmelo Galeone insieme al parroco di Verezzi, don Simone Ghersi.