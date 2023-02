Calizzano, sbanda finendo con l'auto fuori strada: giovane ricoverato in codice giallo

Intervento alle prime luci dell'alba per i militi della pubblica assistenza e le Forze dell'ordine nell'alta Val Bormida, per la precisione a Calizzano, dove intorno alle 4 del mattino odierno una persona (pare un giovane) ha perso il controllo della sua auto sbandando e finendo fuori strada mentre percorreva la Sp52.

Ancora incerte la dinamica e le cause del sinistro che ha visto la mobilitazione della Polstrada per i rilievi del caso e della Croce Azzurra locale, la quale ha trasportato l'autista in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.