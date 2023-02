Cagnolini salvati sulla A10: il Questore di Savona incontra i poliziotti della Stradale di Carcare (FOTO)

A pochi giorni dal ritrovamento dei 42 cuccioli, stipati in un’auto in viaggio sull'autostrada A10, il Questore di Savona Alessandra Simone ha incontrato i poliziotti della Stradale di Carcare, protagonisti dell’intervento, congratulandosi con loro per l’ottimo lavoro che hanno svolto.

Gli agenti della Polizia Stradale, con il loro intuito hanno permesso di sottrarre i cagnolini, al mercato illegale di animali probabilmente salvandogli anche la vita.

I cuccioli infatti, trasportati in condizioni precarie a bordo di un’auto, probabilmente destinati a viaggiare ancora per molte ore, dopo il ritrovamento, sono stati visitati dal Servizio Veterinario dell'Asl Savonese ed affidati alle cure di centri specializzati, in attesa di essere adottati.

I due presunti trafficanti di animali, uno dei quali con precedenti specifici, sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria.