Finale prepara il restyling dei mosaici sotto ai portici di piazza Vittorio Emanuele

Torneranno a risplendere come in passato i mosaici della pavimentazione sottostante ai portici di piazza Vittorio Emanuele a Finale Ligure.

Il prossimo 6 marzo prenderanno infatti il via i lavori di restauro, per un quadro economico complessivo di circa 80mila euro, che il Comune ha affidato a una ditta specializzata in queste lavorazioni di assoluto pregio.

Un cantiere con un certo impatto sulla quotidianità del centro cittadino, cuore pulsante della movida finalese. Per questo amministrazione e impresa incaricata hanno già affrontato l'argomento dei rapporti coi commercianti della zona, optando per la realizzazione a lotti contenuti al fine di limitare il più possibile i disagi.

Se alcune attività commerciali potranno sopperirvi attraverso l'uso degli ingressi secondari su via Roma, la parallela alla piazza, diversa e ben più complicata sarà la gestione del cantiere per i locali, due bar e un ristorante, presenti sotto il porticato e che vedranno limitati i propri spazi antistanti per il tempo necessario al cantiere.

In particolare, vista la concomitanza con l'avvio della stagione primaverile e il sovrapporsi delle lavorazioni con la Pasqua, visto che i tempi per portare a compimento l'opera saranno di circa 3 mesi.

Proprio per spiegare le motivazioni delle tempistiche nei giorni scorsi l'assessore Guzzi e il sindaco Frascherelli hanno scritto una lettera ai commercianti: "Questo tipo di lavori sono da compiere necessariamente in autunno o primavera a causa delle temperature che potrebbero impattare negativamente sulla buona riuscita del restauro per le caratteristiche delle malte impiegato" spiegano.

"Il cantiere non sarà troppo invasivo perché si procederà a piccoli lotti, da levante a ponente comprendendo un paio di arcate alla volta. Questo limiterà il disagio alle singole attività che potranno coordinarsi con la ditta incaricata, già a conoscenza della delicatezza dell'area e abituata a queste attività in ambito cittadino - aggiungono - Siamo comunque a disposizione dei commercianti per affrontare le varie fasi dell'intervento e confrontarci, anche con la ditta, per comprendere le dinamiche dei lavori".