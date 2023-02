Poste Italiane, interventi di manutenzione straordinaria negli uffici di Boissano e Murialdo: 15 giorni di chiusura

Poste Italiane comunica che gli uffici postali di Boissano e Murialdo saranno interessati da interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. I lavori inizieranno il 23 febbraio a Boissano e il 24 a Murialdo.

Le sedi infatti sono inserite nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digital”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Boissano la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Loano, mentre per Murialdo sarà attiva una postazione a Millesimo. Si ricorda che nelle sedi di Loano e Millesimo sono a disposizione anche ATM Postamat, attivi sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24 per i prelievi di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.

La riapertura degli Uffici Postali di Boissano e Murialdo è prevista dopo quindici giorni circa.