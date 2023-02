Andora, Rivieracqua non risarcisce per i danni da acqua salata: nuova assemblea per associazioni e cittadini

Rivieracqua non ha nessuna intenzione di risarcire i cittadini andoresi per i danni causati dall’acqua salata erogata nei mesi scorsi. La conferma sta arrivando in questi giorni: “Rivieracqua S.p.a., nella sua qualità di gestore di A.T.O. ‘Imperiese’, si è premurata di recapitare ai titolari dei contratti di somministrazione una missiva contenente la ferma volontà di non risarcire e/o indennizzare i danni conseguenti alle problematiche notorie della mancata depurazione dei reflui e dell’elevata conducibilità dell’acqua destinata al consumo umano a partire dal mese di Giugno 2022”. Ad affermarlo le associazioni Assoutenti Liguria O.D.V., Onda Ligure Consumo & Ambiente E.T.S. e il Comitato “Acqua Cara-Bolletta”, che proseguono: “Il documento contiene pretestuose ed inconcludenti giustificazioni per il servizio idrico assolutamente deficitario che mal si conciliano con quel principio fondamentale espresso dalla Direttiva n.2000/60/CE, secondo cui ‘L'acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale’, a cui segue la comunicazione COM (2014) 177, la quale ribadisce che ‘L’acqua potabile e i servizi igienico-sanitari sono un diritto universale. L’acqua è un bene comune non una merce’ .

Alla luce di quanto comunicato dalla Società, dunque, le Associazioni Assoutenti Liguria O.D.V. e Onda Ligure Consumo & Ambiente E.T.S., in stretta collaborazione con il Comitato “Acqua Cara-Bolletta”, organizzano per Martedì 28 Febbraio 2023 alle 20.30 presso la Sala Parrocchiale della Chiesa Cuore Immacolato di Maria (Via dei Mille, 11 - 17051 - Andora SV) un’assemblea degli utenti per decidere le nuove iniziative a tutela dei diritti al risarcimento contro Rivieracqua.

“Ci rivolgiamo a tutti gli utenti, iscritti e non iscritti - affermano i presidenti delle Associazioni Furio Truzzi e Valeria Muzio -. Vogliamo offrire la possibilità ad ogni cittadino di ricevere l’assistenza legale a tutela dei propri diritti di consumatore, non soggiacendo agli inadempimenti conclamati da parte del gestore Rivieracqua, che, sordo agli stessi appelli del Comune di Andora, continua imperterrito a non assumersi le proprie responsabilità”.

“I cittadini coinvolti potranno fare appello a noi e richiedere non solo la restituzione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di quota del servizio di depurazione e a titolo di somministrazione dell’acqua non potabile nel periodo di vigenza dell’ordinanza del Comune di Andora per il divieto di consumo dell’acqua a fini alimentari dal 25 Luglio 2022 al 1 Febbraio 2023, ma anche il risarcimento e/o l’indennizzo per gli ulteriori danni subiti” - concludono le Associazioni.