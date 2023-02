Bergeggi, la scuola primaria aderisce a M’Illumino di Meno

E’ tornata la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. Superata la maturità, alla 19ª edizione, M’illumino di Meno guadagna una postazione fissa nei nostri calendari: con la conversione del Decreto-legge n. 17/2022, infatti, il Parlamento italiano ha istituito la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili riconosciuta dalla Repubblica.

Ogni 16 febbraio, data della prima edizione della campagna, la comunità di M’illumino di Meno fa festa! A questo proposito la scuola primaria di Bergeggi, in sinergia con il Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua e l’Amministrazione Comunale, ha deciso di raccogliere la sfida e di promuovere una mattinata ricca di attività di sensibilizzazione sul tema degli stili di vita sostenibili.

Infatti, martedì 21 febbraio i bambini sono stati invitati, con l’aiuto delle famiglie, a portare a scuola una merenda sana, genuina ed amica dell’ambiente (per esempio senza imballaggi, a Km 0 e di stagione come un bel frutto, oppure fatta in casa) e un cartoncino bianco di recupero con sopra disegnata la propria merenda.

Guidati dall’educatore del CEA, i bambini, dopo un incontro didattico per riflettere su come è possibile risparmiare energia nella vita di tutti i giorni (a partire da quello che mangiamo e mettiamo a tavola), hanno utilizzato i cartoncini per dare vita ad un’originale land art rappresentante la lampadina simbolo di M’illumino di Meno, con lo scopo di valorizzare l’impegno di tutti.