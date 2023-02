Distacchi e lesioni nella facciata della chiesa di S. Caterina a Varazze: via alla messa in sicurezza

Via libera alla messa in sicurezza e il restauro conservativo di alcune porzioni di facciata della chiesa di Santa Caterina.

Questa la decisione del comune di Varazze visto che dopo recenti sopralluoghi è stata evidenziata la presenza di distacchi e lesioni nella facciata d’ingresso nel lato ovest dell’edificio di culto.

"La suddetta facciata fu realizzata negli anni 1938 – 1940 su preesistente facciata Seicentesca. Il materiale utilizzato fu la cosiddetta Pietra di Finale, derivante da roccia calcarea particolarmente tenace, tale da consentirne la lavorazione a lastre e quindi adatta per il posizionamento come rivestimento di facciata, con posa delle lastre in parete verticale e fissaggio tramite chiodature di sostegno - viene spiegato nella determina dirigenziale comunale - dall’epoca della posa in opera, la facciata non ha mai subito interventi manutentivi ed oggi, a distanza di molti decenni e in conseguenza delle lesioni già riscontrate, risulta necessario, a salvaguardia e alla sicurezza dei visitatori del Santuario, provvedere una attenta analisi dell’intero prospetto con rimozione di tutte le parti in aggetto che risultino in fase di distacco".

Sono stati così affidati i lavori e la ditta dovrà dare comunicazione alla Soprintendenza per l'avvio delle opere, visto che la stessa chiesa è sottoposta a vincolo.