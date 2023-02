Processionaria dei pini, l'allarme di Accademia Kronos: "Già molti i problemi per i cagnolini nel Ponente ligure"

Anche quest’anno le sezioni di Accademia Kronos di Alassio/Albenga e Imperia segnalano “la pericolosità delle larve di processionaria dei pini”.

“Con l’aumento delle temperature le processionarie iniziano a scendere dagli alberi dove avevano costruito nidi bianchi e vaporosi che contenevano durante i mesi freddi le larve del ‘bruco killer’ – spiega Alberto Briatore di Accademia Kronos – Diventa così molto frequente avvistare lunghe file di insetti lungo la strada, ‘cortei’ pericolosi visto l’alto potere urticante delle larve: il contatto con i peli che le ricoprono provoca una reazione molto dolorosa, portando nei casi più estremi alla necrosi dei tessuti con cui vengono in contatto. E per i cani il rischio è altissimo con conseguenze pericolose per le mucose. Gli avvistamenti lungo la costa e nel primo entroterra, sia nel savonese che in provincia di Imperia, sono continui e alcuni proprietari hanno dovuto portare i loro cagnolini dal veterinario dopo aver riconosciuto il contatto con le larve”.

I consigli preventivi di Accademia Kronos sono dunque quelli di “osservare attentamente gli alberi sotto cui si passa (non solo per i cani, ma anche per i bambini, la cui pelle delicata potrebbe subire gravi conseguenze dal contatto con le processionarie), di tenere i cani al guinzaglio e di segnalare a Comuni e Asl la presenza di nidi”.

Da parte loro, gli osservatori ambientali di Accademia Kronos hanno iniziato ad effettuare controlli in zone a rischio: “Chiunque volesse unirsi ad Accademia Kronos, diventare osservatore ambientale può contattarci i numeri: 331 8369495 per Albenga/Alassio, 3407337812 per Imperia”.