A Varazze la terza conferenza musicale del ciclo "Parole e Musica contro il disagio dei giovani"

Oggi, venerdì 24 febbraio 2023, alle ore 21, a Varazze, presso l’Oratorio di San Bartolomeo, si terrà la terza conferenza musicale del ciclo "Parole e Musica contro il disagio dei giovani". L’ingresso è libero e gratuito (si chiede la cortesia di prenotare all’indirizzo email: hapax.aps@gmail.com o al tel. 340.6610264).

L’incontro di oggi, organizzato dal Rotary Club Genova Ovest e dal Rotary Club Varazze, fa parte di un progetto dei Rotary Club Genovesi volto a contrastare il disagio giovanile. Alla conferenza musicale, dopo una breve introduzione delle autorità, e gli interventi di Elisa Bribò, presidente Rotary Club Varazze Riviera del Beigua, Alessandra Fantini, presidente Rotary Club Genova Ovest, e Carla Caccamo, presidente Rotary Club Genova Ovest anno 2021-22, prenderanno parte, in qualità di relatrice, Ilaria Caprioglio, avvocato, autrice di saggi sul disagio giovanile, membro del Segretariato ASviS, e i musicisti dell’Associazione Hapax, diretti dal maestro Angelo Mulè.

Il disagio giovanile assume oggi molte e diverse forme. Talvolta lo si riconosce con difficoltà oppure troppo tardi, quando ormai ha messo radici. Per il presente, gli esperti denunciano un quadro complesso, segnato dal continuo succedersi di “emergenze”: la pandemia prima, il rischio della guerra poi. Si è sempre in condizioni di allerta, di stress, e “staccare la spina” è ormai molto difficile. Ne risentono soprattutto i più giovani, tra i quali sono diffuse condizioni di sovraccarico da stress emotivo, scarsa fiducia verso il futuro, insonnia, iperattività e iperirritabilità. Tutte forme di disagio che occorre riconoscere e “intercettare” prima che diventino piaghe profonde e croniche o – come talvolta accade – cause di comportamenti pericolosi e autolesionistici, di abbandono dello studio, di tossicodipendenza.

"Il Rotary si propone di alzare la soglia della sensibilità collettiva nei confronti del fenomeno del disagio giovanile» spiega Alessandra Fantini, presidente Rotary Club Genova Ovest. «Ci proponiamo di farlo grazie a una serie di incontri, ai quali sono invitati a partecipare, in particolare, educatori, genitori e famiglie. È questo il senso del progetto “Parole e Musica contro il disagio dei giovani”. Vorremmo dare il nostro contributo perché il disagio giovanile sia “intercettato” nelle sue prime fasi, quando curarlo è più facile".

"Per il progetto di servizio “Parole e Musica contro il disagio” – dice Carla Caccamo, presidente del Rotary Club Genova Ovest nel corso dell’anno 2021-22, quando il progetto ha visto la luce – abbiamo pensato a un incontro-conferenza sui generis: parole e musica, unite, perché resti vigile la nostra attenzione sul tema del disagio giovanile, anche nelle sue forme più subdole, e perché l’atmosfera della nostra riflessione sia insieme intensa e leggera".

Per la parte musicale, la cui cura è affidata a Angelo Mulè, direttore artistico dell’Associazione Hapax e socio del Rotary Club Genova Ovest, sono state scelte canzoni. "Brani celebri – dice Angelo Mulè – che sono espressione di epoche, stili e culture differenti". La musica ha un ruolo specifico nel progetto di servizio dei Rotary Genovesi che ha visto una prima tappa nel Salone del Minor Consiglio del genovese Palazzo Ducale, nel febbraio dello scorso anno, e poi a Villa Durazzo, a Santa Margherita, lo scorso dicembre. "La musica – spiega Angelo Mulè – avrà il compito di ricondurre all’amore della vita. I brani che sono stati scelti hanno un tema comune: la speranza. Qualunque cosa sia accaduto, per i giovani a cui ci rivolgiamo, sul treno della speranza c’è sempre posto. Sta a noi aiutarli a trovare la via".

Le parole contro il disagio che si ascolteranno nel corso del ciclo "Parole e Musica contro il disagio dei giovani" sono quelle di Ilaria Caprioglio, che interverrà dopo un'introduzione di Elisa Bribò, presidente Rotary Club Varazze Riviera del Beigua. "Edonismo, competizione, consumismo – dice Ilaria Caprioglio – sono i valori fondanti dell'odierna società perseguiti da coloro che dovrebbero ispirare, attraverso l'esempio, le nuove generazioni. Il risultato sono giovani senza più alcun modello di riferimento che non si identifichi in quello veicolato dalla pressione dei media, ragazzi rimasti orfani di guide autorevoli. Torniamo ad assumerci la responsabilità dell'atto educativo, accettando il rischio di commettere errori senza per questo abdicare al ruolo genitoriale. Testimoniamo il valore del rispetto, della sconfitta, dell'attesa per permettere ai giovani di diventare parte attiva della comunità".