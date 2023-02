Neve nell'entroterra savonese, primi accumuli in alta Val Bormida: situazione sotto controllo

L'annunciata dama bianca ha fatto capolino in Val Bormida e in alcune zone della Valle Erro. I fiocchi sono iniziati a cadere dal primo pomeriggio.

I primi accumuli sono registrati al momento nell'alta valle, in particolare nei comuni di Calizzano, Bardineto, Osiglia e Bormida. Neve coreografica invece nei comuni situati in basso, come Cairo Montenotte, Carcare e Altare.

"Le strade per ora sono libere - spiega il sindaco di Cosseria Roberto Molinaro - I primi accumuli sono presenti dopo la galleria di Roccavignale in direzione Montezemolo. Traffico regolare sul Montecala e Vispa. Aspettiamo questa notte per vedere se l'allerta arancione si tradurrà in accumuli tali da dover tenere chiusa la scuola. Domani l'area cimiteriale sarà interdetta alla cittadinanza".

Autostrada dei Fiori, la società che gestisce l'A6, segnala neve in entrambe le direzioni tra Fossano e il bivio A6/A10. Finora la viabilità scorre senza particolari problemi.

"Sta nevicando dalle ore 15 - aggiunge Marco Perrone, primo cittadino di Giusvalla - Per ora nessuna criticità".

"Attualmente precipitazioni sono in atto in particolare sul settore centrale della regione, a cavallo tra il genovese e il savonese, con fiocchi interessano le zone sopra gli 800-1000 metri; neve si è registrata anche in alcune vallate interne del Levante mentre i nivometri della rete Omirl segnalano 7 centimetri a Monte Settepani (Osiglia, Savona), 2 a Scurtabò (Varese Ligure, La spezia) e Cuccarello (Sesta Godano, La Spezia). Si vanno sentire anche i venti settentrionali con raffiche che hanno toccato i 124.8 km/h al Lago di Giacopiane e 122.8 a Fontana Fresca. Un’occhiata ai termometri alle ore 15.00: Genova Centro Funzionale 8.5, Savona Istituto Nautico 5.2, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 6.7, La Spezia 7.8. Minima assoluta, -6.5 a Pratomollo (Borzonasca, Genova). Segnaliamo, infine, il prolungamento dell’allerta gialla valanghe per i due sottosettori liguri (Alpi Liguri Sud e Appennino Ligure) fino a mercoledì 1 marzo", commentano da Arpal.