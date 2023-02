Alassio, la Galleria Artender inaugura la nuova stagione espositiva: in mostra “Spazio Linea” di Igor Grigoletto

La galleria Artender di Alassio inaugura la nuova stagione espositiva con una personale dedicata a Igor Grigoletto, artista sanremasco che si presenta per la prima volta al pubblico alassino. "Spazio Linea", l'esposizione curata da Claudia Andreotta, con il patrocinio del Comune di Alassio, sarà inaugurata il prossimo venerdì 3 marzo alle 18 e sarà arricchita da una installazione appositamente realizzata dall'artista per l'occasione.

Dopo aver conseguito il diploma all'Istituto d'Arte di Imperia nella sezione di decorazione pittorica, Grigoletto prosegue gli studi presso l'Accademia Albertina di Torino.

Le sue opere si caratterizzano per l'uso di svariati materiali (legno, metallo, juta) ma soprattutto il vetro, elemento che contraddistingue il suo percorso di ricerca e nel quale si è specializzato frequentando un corso di lavorazione Tiffany. Su queste superfici perfettamente levigate e monocrome l’artista traccia segni lineari con colori a contrasto che formano composizioni essenziali e all'apparenza rigidamente geometriche: il fondamento razionale è innegabile, tuttavia queste opere, che si riallacciano alla produzione aniconica dell'arte contemporanea, definiscono una narrazione, un racconto continuo legato da un fil rouge. Ed è un vero e proprio filo rosso di cotone, traduzione in materia di un pensiero, a caratterizzare le sculture in metallo: “Il fil rouge della memoria, dell'appartenenza al suo territorio, la Liguria, alla quale l'artista è tenacemente legato, come dimostra l'utilizzo dei ciottoli di mare, del legno del marino o dei fiscoli, le sportine utilizzate nei frantoi per contenere la pasta di olive da schiacciare. Questi elementi recano segni tracciati in una alternanza di equilibri e tensioni, di pause e ritmi serrati con una precisa intenzionalità comunicativa”, scrive Claudia Andreotta.

La mostra sarà inoltre arricchita da una installazione appositamente realizzata per l'evento: Grigoletto tradurrà matericamente la relazione tra spazio e linea, i due elementi fondamentali della sua arte e che danno il titolo alla mostra, rappresentando un viaggio ideale verso l'ignoto.

Le opere di Igor Grigoletto rimarranno esposte sino al 19 marzo, con apertura della galleria nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18.