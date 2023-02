Savona, alcuni casi di scabbia nelle scuole. L'Asl2: "Problema non pericoloso ma comunque tenuto sotto controllo"

Si registrano alcuni casi di scabbia nelle scuole savonesi ed immediato è scattato l'allarme a Savona. La situazione però sembra essere sotto controllo come ha specificato l'Asl2.

"La struttura di igiene e Sanità pubblica dell'ASL 2 è a conoscenza di alcuni casi segnalati ad inizio mese di febbraio da personale medico e si è attivata attraverso apposita informativa con specifiche raccomandazioni per genitori e personale scolastico - dicono dall'azienda sanitaria locale savonese - Si tratta di un problema non particolarmente pericoloso ma che è comunque tenuto sotto controllo e che può riguardare in generale le strutture di comunità".

Lo scorso 17 febbraio erano stati accertati 5 casi e 10 casi sospetti in una rsa del genovese.

La scabbia è una malattia della pelle causata da un piccolo parassita, un acaro che causa un intenso prurito e si tratta di un disturbo contagioso che può diffondersi in modo molto rapido, ma che può essere risolto altrettanto rapidamente.

Il contagio avviene principalmente per contatto fisico diretto o attraverso oggetti personali come le lenzuola o i vestiti.