Capitaneria di porto di Savona, concorso per un posto da aspirante pilota: ecco come partecipare

Cercasi aspirante pilota nella corporazione dei piloti del porto di Savona e Vado Ligure: è stato pubblicato in data 24 febbraio 2023, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale “Concorsi ed esami”, un concorso, indetto dalla Capitaneria di porto di Savona, per titoli ed esami per.

La posizione è aperta per un solo posto. Il bando completo è consultabile sul sito web della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Savona QUI

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione è fissato per 26 aprile 2023.

Il concorso è riservato a marittimi con particolari requisiti di esperienza indicati nel bando. Gli ammessi al concorso saranno sottoposti a visite mediche per l’accertamento dei requisiti fisici e a una prova d’esame orale. Al termine delle prove saranno valutati i titoli posseduti e stilata la graduatoria di merito.