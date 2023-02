Ortovero: grande successo per la giornata dedicata al Pigato con i laboratori didattici e l’incontro con l’attore Pino Petruzzelli presentato dal giornalista Claudio Porchia

È stata quella di ieri stata una giornata interamente dedicata al Pigato, il vitigno a bacca bianca che proprio ad Ortovero trova le sue origini. Il vitigno venne impiantato nell'Ottocento e qui in fondo alla valle Arroscia sviluppa la sua diversità e particolarità.

L’appuntamento si è tenuto presso il Salone Enologico di Ortovero su iniziativa della Scuola di Ortovero, l'IC di Alassio e l'Istituto Agrario di Albenga in collaborazione con il Comune di Ortovero e la Cooperativa dei Viticoltori Ingauni organizzeranno diversi laboratori con gli studenti. Al termine della mattinata gli alunni della scuola media di Ortovero hanno dato vita al contest “Disegna l'Etichetta”: ogni studente dopo aver ricevute le dovute informazioni sul vitigno del Pigato dovrà disegnare una possibile etichetta su un foglio da disegno e una giuria di esperti voterà la migliore. L'elaborato selezionato diventerà un'etichetta per un'edizione limitata di circa mille bottiglie della cantina dei Viticoltori Ingauni.

Ospite speciale della giornata l’attore Pino Petruzzelli, che ha parlato al mattino dell’importanza del racconto e delle storie, che ruotano intorno ad un prodotto storico del territorio e che si nascondono dietro ad una bottiglia di vino. Grande partecipazione anche in serata all’incontro aperto al pubblico dell’attore presentato dal giornalista Claudio Porchia con la presentazione del libro “Io sono il mio lavoro”, che contiene alcune pagine dedicate ad Ortovero ed ai produttori di Pigato della zona. Presenti all’incontro anche la Dirigente dell'IC Alassio Sabina Poggio e il Presidente Massimo Enrico.

“È stato un modo per mostrare ai ragazzi quanto lavoro e quante possibilità sono vicine a noi e possono essere occasione d'impiego e aprire ampi spazi di lavoro, iniziative imprenditoriali sul nostro territorio- spiegano gli organizzatori – i diversi relatori hanno fornito agli alunni notizie e informazioni utili per concepire un disegno che incarni lo spirito e l'anima dell'attività che sta dietro alla produzione del vino. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno collaborato e contribuito al successo di questa giornata e ci metteremo subito al lavoro per la prossima edizione con l’obiettivo di farla crescere ancora di più”.