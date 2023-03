Colto a rubare uno zaino, i poliziotti gli trovano addosso anche un portafogli non suo: denunciato 35enne italiano

Tenta di rubare uno zaino dagli scaffali di un centro commerciale, scattano i controlli e viene trovato anche in possesso di un portafogli con soldi e documenti di una donna: denunciato dalla Polizia un 35enne italiano con l’accusa di tentato furto e ricettazione.

Nel primo pomeriggio, i poliziotti delle volanti, su segnalazione del servizio di assistenza clienti di un noto centro commerciale, sono intervenute perché un uomo, aveva cercato di oltrepassare le casse con uno zainetto, preso poco prima dagli scaffali, senza effettuarne il pagamento.

Al momento del controllo, l’uomo, con precedenti penali, è stato trovato in possesso di un portafogli contenente i documenti di una donna, alcune centinaia di euro in contanti e carte bancarie, di cui non ha saputo dare una spiegazione plausibile.

Subito rintracciata, la proprietaria del portafogli, che non si era ancora accorta del furto, ha raggiunto la Questura per sporgere denuncia e, con grande gioia, ricevere dai poliziotti la riconsegna del maltolto.