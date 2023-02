Il forte vento sferza Tovo: danni alla Scuola dell'infanzia, in via Accame e al campanile di San Giacomo (FOTO)

"Sempre in via Accame, un palo della luce davanti invece alla Scuola primaria si è piegato sempre a causa del vento: anche qui è in corso un intervento in emergenza per la sua messa in sicurezza - aggiunge Oddo - Infine, il vento forte ha anche danneggiato un quadrante dell'orologio dal campanile di San Giacomo: anche in questo caso abbiamo informato la ditta manutentrice per la sua riparazione".

Sempre in mattinata sono stati segnalati ulteriori danni da vento anche da privati, con la caduta di tegole e calcinacci.