Vigili del fuoco mobilitati ieri sera per un principio di incendio al tetto di un'abitazione. L'allarme è stato lanciato attorno alle ore 20 in strada Marchisio a Dego.

Sul posto sono intervenuti i pompieri del distaccamento di Cairo Montenotte.

Il rogo è stato spento in un paio di ore. Nessun ferito. Le cause sono ancora in via di accertamento.