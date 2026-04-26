Celle, perde il controllo dell'auto e finisce contro il guardrail: intervento dei vigili del fuoco e delle ambulanze

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16:30, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varazze è intervenuta nel comune di Celle per un incidente stradale.
Il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del mezzo, andando a finire contro il guardrail. All’interno del veicolo si trovavano due persone.
Il personale dei Vigili del Fuoco giunto sul posto, ha provveduto alla messa in sicurezza dello scenario e del veicolo incidentato, collaborando con il personale sanitario nelle operazioni di soccorso.
Il conducente e il passeggero sono stati trasportati al pronto soccorso in codice giallo per vari traumi dalla Croce Verde di Albisola Superiore.
Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto da parte della Polizia Locale.