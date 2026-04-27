Savona, investimento pedonale in via Buozzi: uomo in codice rosso al Santa Corona

Soccorsi mobilitati nella tarda serata di ieri a Savona, dove un uomo è stato investito da un’automobile in via Buozzi. L’incidente si è verificato intorno alle 23 e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

L’impatto ha richiesto l’immediato intervento dei soccorritori: sul posto sono giunti i volontari della Croce Oro Mare con un’ambulanza, affiancati dall’automedica e dalle forze dell'ordine per i rilievi del caso.

Le condizioni del ferito sono apparse fin da subito serie. Dopo le prime manovre di stabilizzazione effettuate sul luogo dell’incidente, l’uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.