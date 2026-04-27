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Cronaca | 27 aprile 2026, 07:30

Savona, investimento pedonale in via Buozzi: uomo in codice rosso al Santa Corona

Sul posto la Croce Oro Mare, l'automedica e le forze dell'ordine

Savona, investimento pedonale in via Buozzi: uomo in codice rosso al Santa Corona

Soccorsi mobilitati nella tarda serata di ieri a Savona, dove un uomo è stato investito da un’automobile in via Buozzi. L’incidente si è verificato intorno alle 23 e la macchina del pronto intervento si è subito attivata. 

L’impatto ha richiesto l’immediato intervento dei soccorritori: sul posto sono giunti i volontari della Croce Oro Mare con un’ambulanza, affiancati dall’automedica e dalle forze dell'ordine per i rilievi del caso. 

Le condizioni del ferito sono apparse fin da subito serie. Dopo le prime manovre di stabilizzazione effettuate sul luogo dell’incidente, l’uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Redazione

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