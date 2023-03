Albenga: "3° Randonnèe Sotto le Torri", il 5 marzo la terza edizione con partenza da piazza Corridoni

Domenica 5 marzo si terrà la 3° Randonnèe Sotto le Torri con partenza da piazza Corridoni. La competizione, che non prevede chiusure al traffico di alcuna strada, è organizzata dall’Albenga Bike e gode del patrocinio del comune di Albenga.

I partecipanti potranno scegliere tra i 3 percorsi proposti: 300 km con partenza alle ore 5.00. Il percorso si snoda lungo la Riviera con una incursione di 60 km nell’entroterra. I trecentisti arriveranno mediante la Via Aurelia fino a Cogoleto. Da qui il giro di boa verso Sanremo e quindi il rientro ad Albenga. Il tempo massimo previsto per completare il percorso è di 20 ore. La partecipazione alla 300km permette di ottenere il brevetto valido per le qualificazioni alla Parigi-Brest-Parigi. 200 e 135 km La partenza è prevista dalle ore 7.00 alle ore 8.00 sempre da piazza Corridoni.

Afferma il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis: “Siamo molto felici di poter ospitare la 3° edizione della Randonnèe Sotto le Torri, manifestazione sportiva che continua a crescere e che porta ogni anno molti partecipanti, spesso accompagnati dalle proprie famiglie e amici nella nostra città. La novità di quest’anno è la 300 km che permette di ottenere il brevetto valido per le qualificazioni alla Parigi-Brest-Parigi. Sono poche le Randonnèe che offrono questa possibilità e questo contribuisce a dare ancora maggior lustro alla nostra città. Si sta andando sempre più verso questo tipo di manifestazioni che sono legate al cicloturismo e valorizzano il territorio senza creare ostacoli alla circolazione cittadina. Faccio un grande in bocca al lupo a tutti i partecipanti e ringrazio gli organizzatori che ogni anno gestiscono al meglio gli aspetti legati alla manifestazione sportiva, alla sicurezza ed anche all’accoglienza dei ciclisti e dei loro accompagnatori”

Oltre al pacco-gara e al diploma di partecipazione, i partecipanti hanno diritto a 5 ristori intermedi e al panino-party finale. Informazioni: tel. 3395455210 –asdalbengabike@outlook.it.