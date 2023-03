Asl 2, primo giorno di lavoro per il neo commissario Michele Orlando

Primo giorno di lavoro oggi nelle loro nuove rispettive realtà per tre direttori della sanità ligure.

Al Dipartimento Salute e Servizi Sociali di Regione Liguria si è insediata Roberta Serena. Alla Direzione Generale dell'IRCSS Ospedale Policlinico San Martino di Genova ha preso servizio oggi Marco Damonte Prioli, mentre in Asl 2 il neo commissario Michele Orlando.

"Ai tre manager, a cui va tutta la nostra stima e fiducia, rivolgiamo il più sincero in bocca al lupo e gli auguri di buon lavoro - dichiarano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore alla Sanità Angelo Gratarola - in un momento fatto di sfide ambiziose per la sanità ligure che anche con il loro contributo potremo vincere insieme".