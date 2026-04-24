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Al Direttore | 24 aprile 2026, 08:20

Savona, il ringraziamento della famiglia al San Paolo: "Grazie a medici e infermieri per l’assistenza a mia sorella Maria Grazia"

Lettera

Savona, il ringraziamento della famiglia al San Paolo: &quot;Grazie a medici e infermieri per l’assistenza a mia sorella Maria Grazia&quot;

Riceviamo e pubblichiamo:

“Desidero ringraziare pubblicamente la dottoressa Vallerga del reparto di radioterapia, il dottor Sogno del reparto di oncologia e tutto il personale dei reparti e del pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona per l’attenzione e le cure dedicate, in questi ultimi due mesi, a mia sorella Maria Grazia che purtroppo ieri ci ha lasciato”.

“Con la speranza che non vengano mai a mancare le risorse alla sanità pubblica. Un grazie sincero”.

Famiglia Bandelli / De Carpentieri

Lettera firmata

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