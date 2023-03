Beautycians: nasce la prima Public Company del Well-tech

Si è svolta, sabato 11 febbraio 2022 - presso l’hotel Sporting di Rimini – la prima assemblea dei soci di Beautycians S.p.A. – un evento importante per la Start-up Innovativa, prima e unica Public Company del Well-tech.





Beautycians è una storia tutta da raccontare e in parte ancora da scrivere, ma nella sua seppur breve vita aziendale, ha già tracciato un percorso chiaro e innovativo, diventando case history non solo per il mondo beauty, ma anche per quello finanziario ed economico, modello di pari opportunità e imprenditoria femminile. Beautycians presenta infatti una quota superiore all’85% di donne che, a tutti i livelli, operano all’interno dell’azienda.





Ma iniziamo dal principio.

Nel febbraio 2022 nasce - dalla lungimiranza imprenditoriale di Cristina Davanzo, Piera Bertola e Davide Antichi che, in un periodo storico tutt’altro che facile, danno vita a Beautycians S.p.A. - prima e unica Public Company del Well-tech.





Beautycians nasce come risposta a un’esigenza.

Nel pieno della pandemia da Covid, il prof. Davide Antichi – con le colleghe Bertola e Davanzo - realizza un primo progetto social, attraverso la creazione di una Community che chiama Beautycians - oggi la più numerosa rete di formazione del settore estetico con quasi 6000 professioniste - per comprendere necessità ed esigenze di un mondo professionale tanto diffuso quanto capillare. La Community diventa in breve tempo il punto di incontro per estetiste di tutta Italia che, grazie a incontri programmati e su piattaforma, acquisisce la connotazione di un vero e proprio luogo di scambio, condivisione e informazione.





E dalla Community nasce - nel febbraio 2022 - Beautycians S.p.A. alla quale prendono parte, sin dall’inizio e in qualità di azioniste, oltre 30 estetiste. Il progetto è chiaro: mettere al centro il ruolo dell’estetista, condividendo il comune sapere con gli esperti Beautycians, mettendo al centro il vivere quotidiano, dall’esperienza di ogni singola persona nascono strategie per la creazione di nuovi prodotti, approcci metodologici, programmi formativi e strategie di comunicazione. Un progetto che coinvolge per la prima volta e in modo diretto le professioniste del settore con un approccio di totale trasparenza per le estetiste azioniste che hanno visibilità completa su tutti i processi aziendali, dai costi aziendali alle formule di prodotto, creando un approccio che nasce dalla reale esperienza sul campo.





Beautycians S.p.A. cresce, si struttura lungo tutto il 2022 e spicca il volo, arrivando alla prima assemblea dei soci – svoltasi sabato 11 febbraio 2023 - nella quale è stato approvato il primo bilancio ed è stato formalizzato l’ingresso di 28 nuove socie che portano così il numero complessivo di estetiste azioniste a oltre 50.

Il futuro immediato di Beautycians S.p.A. prosegue con importanti nuovi obiettivi con un piano 2023 -2026 da 1,3 milioni di euro che tracciano un percorso di sostenibilità e innovazione tecnologica.

Un cammino già avviato sotto il profilo della sostenibilità di prodotto, attraverso la realizzazione di packaging primari quasi interamente riciclati e totalmente riciclabili e packaging secondari totalmente riciclati e riciclabili. Inoltre, con la collaborazione di ReCuSol, spin-off del Laboratorio di Cosmetologia dell’Università di Camerino, sono stati formulati cosmetici a basso consumo energetico, con l’impiego di materie prime ricavate da ingredienti di scarto e, in generale, di filiera corta. Beautycians S.p.A. pone attenzione anche alla sostenibilità sociale con il progetto Beautycians For Education – per supportare l’educazione di qualità: il progetto prevede infatti il sostegno alle nuove generazioni di estetiste e dei loro insegnanti attraverso l’erogazione di Borse di Studio che permettano l’accesso a corsi di formazione direttamente gestiti ed aperti a 150 insegnanti e 450 studenti, provenienti da scuole d’estetica di tutta Italia, 600 borse di studio del valore, ciascuna, di 250€, per un totale di 150,000 €.





Beautycians è però anche sinonimo di innovazione che si concretizza in progetti tangibili quali la realizzazione della piattaforma di Learning Management System che eliminare la necessità di formazioni ed assistenza in presenza, che oggi ammonta a meno del 10% del totale.





Beautycians è anche sinonimo di innovazione tecnologica grazie al piano investimenti avviato per la creazione di un percorso innovativo che ha come focus la valutazione complessiva dello stato di benessere generale della persona.

Dispositivi appositamente studiati saranno infatti in grado – attraverso analisi qualitative non invasive – di fornire una “fotografia” in tempo reale delle condizioni di benessere fisico che saranno poi analizzate attraverso una piattaforma di proprietà Beautycians – basata su intelligenza artificiale – che andrà a comporre l’esatto quadro informativo sul quale potranno sviluppare il loro lavoro i professionisti del settore.





CHI E’ DAVIDE ANTICHI

Beautycians è quindi una nuova e interessante realtà del panorama economico italiano, con una potenzialità di crescita importante e un approccio innovativo ad un settore tanto ampio quanto capillare. Una nuova storia di imprenditoria italiana che trova nel proprio ideatore uno dei personaggi di spicco del mondo cosmetologico. Il Prof. Davide Antichi è infatti chimico cosmetologo, esperto di Cosmetologia Funzionale, con particolare riferimento a Healthy Ageing e Cellulite, oltre che di Benessere, SPA e Marketing della Bellezza. Ricercatore nelle aree della Psiconeuroendocrinoimmunologia del Benessere e delle Life Sciences, con diversi brevetti e pubblicazioni all’attivo e formulatore esperto nello Skin Care, con più di un migliaio di formulazioni di successo. Ha creato e diretto, nel tempo, decine di lanci di marchi, linee o concept di successo, in diverse aree e mercati, applicando efficacemente metodiche di Business Modeling, Experience Marketing e Visual Design. Ha realizzato centinaia di protocolli e metodologie di Estetica e Benessere, integrandoli in percorsi nutrizionali, di fitness e life style e curandone formazione e implementazione. Storyteller e comunicatore estremamente apprezzato, ha tenuto diverse migliaia di ore di formazione, press conference, seminari, video, conferenze e speech tecnici e motivazionali in tre lingue e molti paesi nel mondo.