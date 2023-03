Calice, aggredisce l'ex compagna prima alla partita del figlio e poi tentando di sfondare la porta di casa: 46enne arrestato dai carabinieri

I carabinieri della stazione di Finale Ligure, nel corso della serata di ieri, hanno arrestato un operaio italiano 46enne resosi responsabile della violazione del divieto di avvicinamento alla ex compagna, una sudamericana 35enne, cameriera, e al loro figlio minorenne.

Il provvedimento gli era stato irrogato solo il mese scorso dal Gip del Tribunale di Savona a seguito delle indagini svolte dai carabinieri dopo la denuncia per maltrattamenti in famiglia sporta dalla donna.

"Rimane alta l’attenzione dell'Arma locale nel prevenire e reprimere i reati di genere e da 'codice rosso', al fine di tutelare le vittime di ingiustificate minacce e aggressioni da parte di chi, facendosi scudo del proprio passato, utilizza la violenza come metodo di risoluzione delle proprie pretese. Invitiamo quindi i cittadini, in caso di necessità reale o presunta, a recarsi presso un comando dell’Arma o a non esitare a chiamare il '112'. Noi sempre pronti ad aiutarvi" dichiarano dalla Compagnia carabinieri di Albenga.