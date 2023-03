Lega Savona: "Una raccolta firme contro il divieto di vendita di auto a benzina e diesel dal 2035"

"La decisione del rinvio in sede Ue riguardante lo stop ai motori termici al 2035 tiene giustamente conto di una forte resistenza di alcuni Paesi europei con l'Italia in prima fila, un grande risultato che è arrivato anche grazie alla Lega. In attesa delle prossime decisioni la Lega si mobilita sul territorio con iniziative a salvaguardia del lavoro italiano". A dirlo è il segretario cittadino della Lega di Savona Giorgio Calabria.

"Con il via libera della misura che impone dal 2035 il divieto di vendita sul territorio europeo di veicoli con motori a benzina o diesel, il parlamento europeo dà una risposta sbagliata ad un giusto problema, legato alla riduzione delle emissioni di CO2".

"È chiaro che la Lega non è contro l'abbattimento di CO2 per tutelare la salute del pianeta - spiega il Segretario cittadino Giorgio Calabria - ma le misure per ottenere questo risultato, devono essere calibrate in una graduale riconversione e formazione di aziende e lavoratori, il tutto a costo della UE naturalmente e non a danno delle singole nazioni. Mettere in atto invece ultimatum come quello votato dal Parlamento Europeo,rappresenta una seria minaccia al settore automobilistico italiano a vantaggio del massimo produttore di batterie, la Cina, che vanifica tutto un bagaglio di tecnologia motoristica e componentistica che era la vera differenza qualitativa con la produzione a basso costo e qualità cinese".

"Ecco perché nella giornata di sabato 11 marzo – conclude Calabria - la Lega di Savona chiede la tua firma per dire STOP ad un suicidio economico e sociale e si mobilita contro questa scellerata iniziativa del Parlamento Europeo con una raccolta firme in via Paleocapa – angolo corso Italia dalle ore 10.30 alle ore 17.30".