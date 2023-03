Comunali Sassello, ufficiale la candidatura di Marco Dabove, pronto a scendere in campo anche Gian Marco Scasso

Si accende la corsa alle elezioni comunali di Sassello. E' ufficiale infatti la candidatura di Marco Dabove, attuale capogruppo di maggioranza che avrà con sè in lista il sindaco uscente Daniele Buschiazzo e probabilmente il vicesindaco Lia Zunino e l'assessore Roberto Laiolo.

"Ho deciso di candidarmi perché avrei piacere di continuare l'attività svolta dall'amministrazione Buschiazzo. Dopo 10 anni abbiamo reso il bilancio sostenibile e c'e la possibilità di avere finanziamenti dai fondi Pnrr per poter dare innovazioni per il comune per i giovani e chi ci abita da tanti anni - ha detto Dabove - Vorrei aumentare la videosorveglianza del paese, potenziare i servizi che sono gia presenti e creare dei parcheggi".

"Abbiamo già 3-4 nomi per la lista e stiamo cercando persone giovani e preparate per il futuro del comune - prosegue il candidato sindaco - la peste suina è un problema che ci sta toccando in maniera importante e dobbiamo riuscire a trovare una soluzione anche per le attività che stanno continuando a pagare a caro prezzo questa situazione".

Il suo "avversario" alle amministrative del prossimo 14-15 maggio potrebbe essere il caposquadra dei vigili del fuoco di Varazze Gian Marco Scasso.

"Perchè non impegnarsi per Sassello? Non vogliamo che arretri il paese, dobbiamo in qualche modo fare quadrato e lavorare con il concetto di condivisione e non divisione - ha detto Scasso che ha un ottimo rapporto con Dabove e che nel caso sarà tra di loro una sfida leale - Sicuramente lavoro da fare ce n'è e vogliamo dare un servizio importante per la comunità. Stiamo cercando di tirare le fila".

Un altro nome che circola da qualche settimana è quello dell'ex sindaco di Stella dal 2011 al 2021 Marina Lombardi.

"Mi hanno cercato dei cittadini e faremo un incontro questa settimana, devo valutare alcune cose" ha spiegato l'ex prima cittadina.

Per ora non sembra intenzionato a ricandidarsi, l'ex avversario di Buschiazzo nel 2018, l'attuale capogruppo di minoranza Maurizio Bastonero.