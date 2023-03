Punto nascite del Santa Corona, il Comitato Nascere a Pietra in occasione dell'8 marzo: "850 giorni di chiusura 'provvisoria', siamo di fronte ad un altro diritto negato"

"Siamo giunti all'8 Marzo 2023, 850 giorni di chiusura 'provvisoria' del punto nascite di Pietra Ligure. Questa è la giornata in cui bisognerebbe ricordare le conquiste sociali, l'emancipazione femminile e la tutela delle donne. Invece siamo di fronte ad un altro diritto negato. L'impossibilità di avere il punto nascite presso un ospedale Dipartimento d'Emergenza ed Accettazione di secondo livello". Così il Comitato Nascere a Pietra in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna.

"Non sono le donne a decidere che l'ospedale di Pietra Ligure abbia una classificazione di livello emergenziale DEA 2. Non sono le donne a decidere che la Liguria abbia una rete stradale inadeguata, che non permette di raggiungere gli ospedali agevolmente. Non sono le donne a decidere che manchi personale medico per poter riaprire un reparto. Non sono le donne a decidere di occupare gli spazi del punto nascite di Pietra Ligure con altre situazioni. Ma sono le donne a dover tremare per paura di non raggiungere in tempo l'ospedale più vicino".