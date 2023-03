Sicurezza a bordo dei bus: anche la Polizia Locale di Pietra risponde all'appello di TPL Linea

"Aderendo a una segnalazione e richiesta di controllo per la sicurezza pervenutaci da TPL Linea, da giovedì 2 marzo scorso, il Comando di Polizia Locale di Pietra Ligure ha iniziato i controlli sugli autobus di linea che percorrono il nostro territorio comunale, dedicando una pattuglia alla verifica della sicurezza all’interno degli stessi".

A dichiararlo sono il sindaco pietrese Luigi De Vincenzi e il Comandante della Polizia Locale Domenico Colnaghi, che quindi spiegano: "Tali controlli, anche in vista della prossima stagione estiva, d'ora in poi saranno disposti periodicamente, compatibilmente con le altre esigenze di servizio, in un’ottica di sinergia operativa con gli operatori di TPL Linea".

"L’obiettivo è quello di contribuire alla tutela della sicurezza sui mezzi pubblici, sia per i passeggeri che per il conducente e di prevenire episodi di degrado e microcriminalità", concludono De Vincenzi e Colnaghi.