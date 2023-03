Albenga, auto urta monopattino e scappa: pirata della strada individuato dalla polizia locale

Lo scorso 21 febbraio intorno a mezzogiorno lungo la strada di Torre Pernice, una persona a bordo di un’auto ha urtato, facendo cadere rovinosamente a terra, un ragazzo in monopattino dandosi subito dopo alla fuga. Sul posto erano intervenuti i soccorsi e la polizia locale di Albenga. Le indagini del caso hanno permesso di risalire al fuggitivo.

Dalle prime informazioni raccolte era emerso che il ragazzo era stato investito da un’auto di colore rosso. Il giovane, che purtroppo a seguito della rovinosa caduta ha riportato lesioni gravi ad un braccio e una gamba, non era riuscito a fornire agli agenti informazioni utili per risalire al colpevole.

Nonostante i pochi dettagli sull’accaduto gli agenti dell’Ufficio Infortunistica della Polizia Locale di Albenga, con grande partecipazione e professionalità, hanno visionato centinaia e centinaia si immagini delle telecamere dell’OCR comunale nonché di quelli dei comuni limitrofi (Ceriale e Cisano sul Neva).

Grazie allo spirito di osservazione e con i pochi particolari di cui erano in possesso hanno individuato un veicolo sospetto transitare davanti alla videosorveglianza di Campochiesa poco dolo l’ora dell’incidente. A confermare le ipotesi degli agenti il fatto che il veicolo non avesse più lo specchietto laterale perso con l’urto dell’incidente. Attraverso la targa del veicolo la polizia locale è risalita al proprietario del veicolo: un 19enne di Albenga, le iniziali R.D., già noto per fatti precedenti.

Il pirata della strada è quindi stato segnalato alla competente Autorità Giudiziaria per la violazione dell’art. 189 C.d.S. - omissione di soccorso e fuga - nonché alla Prefettura e alla Motorizzazione civile per le violazioni amministrative.

Il commissario capo Mariogianni Marmentini, responsabile della sezione Infortunistica della polizia locale inguana, ha espresso un plauso agli agenti per la loro professionalità, disponibilità e il marcato senso del dovere, dimostrato che ha permesso, in un brevissimo arco di tempo, meno di 48 ore, di individuare e assicurare all'autorità giudiziaria una persona resasi autrice del più grave reato riferito alla circolazione.

Afferma l’assessore alla Polizia Locale Mauro Vannucci: “Quella posta in essere dalla Polizia Locale di Albenga è stata un’operazione particolarmente complessa. Gli indizi iniziali erano frammentari e la vittima dell’incidente, oltre ad essere sotto forte shock emotivo, era gravemente ferita e, per questo, non in grado di riferire elementi utili alle immediate ricerche. La polizia locale é riuscita, grazie alla forte determinazione degli agenti, a individuare in pochissimo tempo il responsabile visionando centinaia di immagini della videosorveglianza. A loro va il mio plauso, quello di tutta l’amministrazione e della città”.

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: “La polizia locale di Albenga ancora una volta dimostra le sue grandi competenze professionali accentuate dagli strumenti ad essa in dotazione come le telecamere di videosorveglianza OCR. Voglio ringraziare uomini e delle donne del comando di via Bologna per il prezioso lavoro svolto quotidianamente”.