Loano piange la scomparsa dell'ex sindaco Mario Rembado

Sono ore di lutto a Loano dov'è scomparso l'avvocato Mario Rembado. In passato sindaco loanese per più mandati, aveva 87 anni.

Così lo ricorda l'attuale primo cittadino, Luca Lettieri: "Ciao sindaco! - si legge sul profilo Facebook di Lettieri - Ci ha lasciato Mario Rembado, più volte sindaco di Loano per la Democrazia Cristiana e stimato avvocato. 'I cittadini a cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempiere al loro incarico con disciplina ed onore'. Così recita la nostra Costituzione. Mario era uno di questi, un uomo appassionato di politica al servizio della sua comunità. Anche quando, non più amministratore comunale, accettò dal sindaco Angelo Vaccarezza il delicato ruolo di Difensore Civico. Un incarico in cui emersero il suo buon senso, la moderazione e la collaborazione con il comune nel trovare le soluzioni migliori alle richieste dei cittadini".

"Con lui ho sempre avuto modo di scambiare opinioni, idee e visioni della città, trovando un profondo conoscitore della realtà cittadina, ma soprattutto una persona fortemente legata alla sua comunità e ai loanesi. Quando si è stati sindaci lo si è, in un certo qual modo, sempre. Un abbraccio da tutta l’amministrazione comunale alla moglie Anna, e ai figli Gianni e Beppe, nostro consigliere comunale" ha concluso il sindaco di Loano.

"Mario Rembado fa parte di quelle persone prese come riferimento dalle nuove generazioni che affrontavano il mondo politico in quanto è sempre stata una persona disponibile al dialogo, che aveva piacere di confrontarsi e dare il proprio contributo - ricorda Luana Isella, capogruppo di minoranza loanese - Con la nascita di Nuova Grande Loano non sono mancati i suoi consigli, concretizzatisi poi con la presenza di suo figlio Beppe: ci ha seguiti sin da subito dandoci il suo supporto. Una persona speciale, preparata, colta, sempre dai modi gentili e soprattutto una persona che nel panorama politico loanese mancherà a tutti. Un buon amico, un buon interlocutore, una grande assenza che si aggiunge ad una serie di lutti che purtroppo in questo periodo si stanno susseguendo nella nostra comunità".

Mario Rembado lascia la moglie Anna, i figli Gianni e Beppe (consigliere di minoranza), la nuora Roberta, i nipoti Virginia e Gianluca oltre ai parenti tutti.

Il Santo Rosario sarà recitato giovedì 9 marzo, alle ore 19, all'Oratorio delle Cappe Turchine. I funerali saranno celebrati venerdì 10 marzo, alle ore 10.00, nella parrocchia di San Giovanni Battista.