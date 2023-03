“PremioDonna 2023”, a Borgio Verezzi premiata la Dottoressa Fiorenza Giorgi (FOTO)

Fiorenza Giorgi, magistrato dal 1981, presidente della Sezione Penale del Tribunale di Savona, ha ricevuto oggi il “PremioDonna” promosso dall'associazione Agorà di Borgio Verezzi.

Il riconoscimento, consegnato in occasione dell’8 Marzo, Giornata internazionale dei diritti della donna, a partire dall’anno in corso e con cadenza annuale intende celebrare le figure femminili che si sono distinte, sono emerse, sono apprezzate nel loro lavoro.

Di fronte ad un nutrito pubblico giunto per l'occasione, la premiazione di una figura dalla lunga carriera in magistratura: la Dottoressa Fiorenza Giorgi è stata inoltre Giudice della Sezione Civile, Giudice Tutelare, Giudice per le Indagini Preliminari.

"Imparate a stimare voi stesse prima degli altri, non omologatevi - il messaggio della dottoressa Giorgi rivolto in particolare alle giovani donne presenti nella sala consiliare - Libertà, dignità e stima di sé stessi sono tre cose fondamentali che vi aiuteranno a crescere e faranno di voi persone che potranno fare qualcosa per sé e per gli altri". Parole precedute da un pensiero all'ex sindaco Enrico Rembado, scomparso nei giorni scorsi.