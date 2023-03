Ospedale di Albenga e Piano sociosanitario, Mai (Lega) chiede chiarezza: "Ci dicano che ne sarà"

“Quello che il territorio albenganese chiede è chiaro, da tempo. Si tratta di un punto per la gestione delle emergenze. Per questo a suo tempo ho chiesto all’assessore alla Sanità Angelo Gratarola di inserire il Punto di Primo Intervento nell'ospedale di Albenga nel nuovo Piano Socio Sanitario e lo ha fatto, anche se pare che solo nella stagione estiva sarà aperto h 24. Sono ovviamente cosciente della attuale carenza di personale medico e spero che anche il Governo aiuti le Regioni a far fronte a questa grande problematica. Oggi ho formalmente chiesto all’Assessore, quali servizi saranno attivati nell’ospedale di Albenga, tra Ospedale di Comunità e Casa di Comunità, considerato che nei decreti ministeriali si parla di servizi obbligatori, raccomandati e facoltativi. Ho chiesto anche quali altri reparti di pubblica utilità potranno tornare a essere attivati attraverso la gestione di privati che a oggi sappiamo aver presentato una manifestazione di interesse ma che comunque dovranno partecipare a un bando dove la Regione potrebbe anche richiedere, in cambio dell’assegnazione di parte della struttura, servizi ulteriori. Questo ci aiuterà a capire anche che tipo di funzione avrà il PPI. Sarà importante anche capire in cosa consisterà l’integrazione con il Santa Corona che a oggi è prevista nella bozza di Piano Socio Sanitario. Credo che sarebbe importante organizzare quanto prima un incontro in Conferenza dei sindaci, con i primi cittadini del comprensorio, per la quale l'assessore mi ha già dato disponibilità, per illustrare la nuova organizzazione del servizio sanitario regionale”.

Lo dice in una nota Stefano Mai, Capogruppo della Lega in Consiglio regionale.