Savona, rigenerazione del territorio: nuovi incontri nei quartieri

Da oggi, venerdì 10 marzo, con l’incontro tra cittadini della zona delle Fornaci e l’amministrazione presso la SMS Giardini Serenella, si avvia la nuova fase di un percorso per la rigenerazione del territorio.

Questo il calendario dei prossimi incontri già fissati nei quartieri: 14 marzo ore 18 Centro città, Darsena, 20 marzo ore 21 Villetta, Valloria, 27 marzo ore 21 Santuario, San Bartolomeo del Bosco, 30 marzo ore 21.00 Legino, area 167, piazzale Moroni, La Rocca, 3 aprile ore 21 Villapiana, La Rusca, 5 aprile ore 18 Santa Rita, Oltre Letimbro, Fontanassa, Conca Verde, 12 aprile ore 21 Zinola, 14 aprile ore 18 Lavagnola, via Ranco, Montemoro, Marmorassi Cantagalletto.

"La nostra amministrazione intende sviluppare queste occasioni per sperimentare la partecipazione ed una nuova immaginazione civica, anche per misurarsi con la creazione di iniziative sostenibili nel tempo, che sviluppino nuove opportunità di lavoro nella comunità di appartenenza", spiegano gli assessori Maria Gabriella Branca e Riccardo Viaggi.

"Riteniamo infatti che in questo momento storico sia necessario risvegliare il senso di appartenenza al proprio quartiere, alla propria città e che questo processo risulti fondamentale per la ricostituzione di una comunità. I nuovi incontri che abbiamo fissato nei quartieri nel prossimo mese, hanno degli obiettivi molto puntuali: allargare e innovare la definizione di identità collettiva legata ai luoghi di vita o di lavoro; promuovere l’attivazione dei cittadini, allargando il più possibile la partecipazione, per esempio alle fasce dei più giovani o alle persone con storie di vulnerabilità, alle persone di altre etnie; permettere alle persone di sperimentarsi nella riqualificazione di spazi, nello sviluppare la creatività, nell’inventare nuove iniziative e progetti unificanti per il proprio quartiere".

"Anche le azioni che vogliamo realizzare nei diversi quartieri hanno un orizzonte temporale non immediato ma a lungo termine, in modo che si possa innescare nei prossimi anni un processo di innovazione della partecipazione civica e contemporaneamente di sviluppo locale. Deve porsi l’accento sulla condivisione e sulla collaborazione tra i cittadini e l’ente locale, per ridare fiducia alle persone che vogliono migliorare la propria città, attraverso un approccio di vicinanza, con attenzione ai nuovi temi della giustizia ambientale e sociale, del riconoscimento delle diversità ed allo stesso tempo per creare delle opportunità per ri-sognare Savona", proseguono.

"In questo percorso crediamo che l’amministrazione debba svolgere un ruolo di impulso e di regia anche attraverso il supporto di soggetti terzi che siano esperti in facilitazione e sperimentazioni di partecipazione ed economia civile, per poter coinvolgere il numero maggiore di persone, anche quelle che sentono un distacco dalla cosa pubblica o che hanno perso la fiducia negli assetti politici locali o nazionali. Questa è infatti la modalità che hanno utilizzato le città medie o grandi che hanno affrontato il tema della partecipazione e della amministrazione condivisa: ottenere un supporto nel disegnare, gestire, facilitare e comunicare i processi trasformativi, valorizzando i saperi delle persone che abitano le comunità, attivando momenti di dibattito pubblico, la co-creazione di spazi ed esperienze con la cittadinanza e coinvolgendo rappresentanti del mondo economico, culturale e sociale".