Spotorno, aveva trasformato casa sua in un market della droga: 57enne arrestato dai carabinieri

A pochi giorni di distanza dall’operazione che ha portato all’arresto, a Savona, di un cittadino straniero trovato in possesso di più di sette etti di cocaina purissima e oltre 22.000 euro in contanti, nella giornata di ieri i carabinieri della Stazione di Spotorno hanno arrestato un 57enne italiano per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Da alcuni giorni, i militari dell'Arma tenevano sotto osservazione un’abitazione non lontana dal centro di Spotorno poichè avevano avuto notizia di continui movimenti di persone sconosciute in diversi orari del giorno e della notte. I servizi svolti hanno permesso di confermare quanto appreso, infatti, sono state notate diverse persone, di tutte le età, entrare e uscire rapidamente dall’abitazione tenuta sotto controllo.

Nella giornata di ieri, i carabinieri hanno così di effettuare l’intervento: dopo aver documentato una cessione di stupefacente, hanno fermato lo spacciatore procedendo alla perquisizione della sua abitazione. Lì sono stati dove trovati e sequestrati più di due chilogrammi di hashish, 130 grammi di cocaina, 120 grammi di marijuana, 8.150 euro in contanti e materiale vario per il confezionamento delle dosi di stupefacente.

La perquisizione effettuata dai carabinieri ha dimostrato che il soggetto fermato aveva trasformato la propria abitazione in una vera e propria centrale di spaccio di varie tipologie di stupefacenti. L’attività, oltre ad essere redditizia, era ben organizzata: a testimonianza di ciò è emersa una contabilità molto precisa degli incassi, annotata su un quaderno.

L’uomo è stato arrestato e accompagnato in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

"Questa attività conferma l’attenzione dell’Arma locale per prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, anche al fine di prevenire forme di disagio e contribuire al mantenimento del decoro urbano nei vari comuni del territorio" dichiarano dalla Compagnia carabinieri Savona.